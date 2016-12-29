В Калининграде на ул. Железнодорожной насмерть сбили мужчину

В четверг, 29 декабря, в Калининграде на улице Железнодорожной в ДТП погиб пешеход. По сообщениям очевидцев, авария произошла около 19:50. Пресс-служба УМВД России по Калининградской области подтвердила информацию о случившемся.

По информации полиции, мужчину, личность которого устанавливается, сбил "BMW X5". По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения мужчина скончался от полученных травм. В настоящее время причины происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов быть осторожнее при переходе проезжей части, особенно в тёмное время суток, и пересекать дорогу только в установленных местах.