В Калининграде на ул. Железнодорожной насмерть сбили мужчину
Фото Натальи Шуман из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
В четверг, 29 декабря, в Калининграде на улице Железнодорожной в ДТП погиб пешеход. По сообщениям очевидцев, авария произошла около 19:50. Пресс-служба УМВД России по Калининградской области подтвердила информацию о случившемся.
По информации полиции, мужчину, личность которого устанавливается, сбил "BMW X5". По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения мужчина скончался от полученных травм. В настоящее время причины происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.
Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов быть осторожнее при переходе проезжей части, особенно в тёмное время суток, и пересекать дорогу только в установленных местах.
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