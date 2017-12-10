На корабле "Иван Грен", построенном в Калининграде, начались испытания энергетической установки

Экипаж большого десантного корабля "Иван Грен", построенного на заводе "Янтарь" для министерства обороны РФ, приступил к испытаниям главной энергетической установки. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Экипаж приступил к проведению испытаний по погрузке и выгрузке военной техники. В рамках проведения государственных испытаний совместно с морскими пехотинцами и представителями заводской сдаточной команды он испытывает главную энергетическую установку, комплексы связи, проверяет работу носового и кормового высадочных устройств.

В ближайшие дни экипаж "Ивана Грена" будет стрелять по морским и воздушным целям. Кроме того, он осуществит минные постановки.