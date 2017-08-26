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Главная Новости Армия и флот

Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности

09:30
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В ночь на субботу, 26 августа, Северная Корея произвела пуск трёх баллистических ракет малой дальности, одна из них взорвалась в воздухе. Об этом пишет Коммерсант.Ru со ссылкой на южнокорейское информагентство "Рёнхап".
 
По данным ИА, одну ракету выпустили в провинции Канвондо. Reuters сообщает, что в небо отправились три ракеты КНДР, притом одна взорвалась сразу после старта. Эти сведения подтверждает Тихоокеанское командование США. Там же отметили, что выпущенные ракеты не могли навредить острову Гуам или Северной Америке. 
 
Как сообщает ТАСС, США отслеживает ситуацию на Корейском полуострове, о запуске доложили также президенту Южной Кореи. В начале августа 2017 года Совет безопасности ООН принял резолюцию об ограничении ракетных испытаний в КНДР. Она наложит санкции на экспорт минералов и сырья из страны в случае продолжения запусков. В июле 2017 Ким Чен Ыну доложили об "успешном" запуске межконтинентальной ракеты: её полёт закончился в Японском море. 

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