Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности

В ночь на субботу, 26 августа, Северная Корея произвела пуск трёх баллистических ракет малой дальности, одна из них взорвалась в воздухе. Об этом пишет Коммерсант.Ru со ссылкой на южнокорейское информагентство "Рёнхап"

По данным ИА, одну ракету выпустили в провинции Канвондо. Reuters сообщает, что в небо отправились три ракеты КНДР, притом одна взорвалась сразу после старта. Эти сведения подтверждает Тихоокеанское командование США. Там же отметили, что выпущенные ракеты не могли навредить острову Гуам или Северной Америке.