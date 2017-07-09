Полёт "межконтинентальной" северокорейской ракеты закончился в Японском море

Россия передала ООН данные с радиолокаторов, согласно которым запущенная КНДР ракета имела среднюю дальность полёта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минобороны РФ.

Пхеньян и Вашингтон утверждают, что во вторник, 4 июля, с ракетного полигона Тончандон была выпущена межконтинентальная ракета. Согласно письму с краткой справкой и схемой полёта ракеты, ракета имела среднюю дальность полёта. Пуск отслеживался радиолокационной станцией в Иркутской области.

"Полетное время ракеты составило около 14 минут, максимальная высота полета — 535 км, дальность полета — 510 км. Баллистическая ракета упала в акватории Японского моря", — говорится в письме, копию которого направили в ООН.

В день запуска телевидение Северной Кореи объявило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Были заявлены высота полёта ракеты — 2802 км, и дальность полёта 933 км. Пентагон также принял ракету за межконтинентальную. Согласно данным с российских радаров, характеристики ракеты соответствовали средней дальности.