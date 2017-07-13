Вертолёты Балтфлота провели поиск подводной лодки и учебное бомбометание

Экипажи вертолётов авиабазы морской авиации Балтийского флота Ка-27ПЛ и Ка-27ПС провели учебное бомбометание и отработали поиск подводной лодки. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства в среду, 12 июля.

"На данном этапе летней боевой учебы экипажи противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ отрабатывают учебно-тренировочные задачи по навигации, боевому применению и технике пилотирования. В частности, противолодочные вертолёты занимались поиском, обнаружением и уничтожению подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб", — говорится в сообщении.

В роли условного противника выступила субмарина, осуществлявшая разведку за группировкой кораблей флота. Экипажи вертолётов Ка-27ПЛ обнаружили её одном из полигонов боевой подготовки в Балтийском море.

"В ходе патрулирования экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подлодки, лётчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб с воздуха", — сообщили в пресс-службе.

В ходе учений экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС были задействованы в тренировке по перевозки груза на внешней подвеске. По плану также было проведено патрулирование побережья Балтийского моря. Для экипажей молодых вертолётчиков инструкторы провели курс боевой подготовки. "Молодые офицеры провели различные виды пилотирования вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС в дневное и ночное время", — добавили в военном ведомстве.