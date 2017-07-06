Корабли Балтфлота провели учения по отражению атаки с воздуха

Десантные силы Балтийского флота в рамках планового тактического учения отразили налёт авиации условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства в четверг, 6 июля.

"В ходе перехода морем экипажи отряда кораблей Балтийского флота в составе большого десантного корабля "Королёв", корвета "Стерегущий", малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков, а также десантных катеров проекта 21820 типа "Дюгонь" успешно провели комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения условного противника", — сообщили в пресс-службе Балтфлота.

В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24, палубные вертолеты Ка-27 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8. Корабельными средствами противовоздушной обороны цели были взяты на сопровождение и по ним выполнены имитированные пуски.

"Завершающим этапом боевой учебы группировки разнородных сил флота станет высадка морского десанта на необорудованное побережье. Экипажам кораблей предстоит обеспечить прикрытие десантного отряда на морском переходе, а также произвести условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией", — добавили в пресс-службе военного ведомства.