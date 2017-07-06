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Главная Новости Армия и флот

Корабли Балтфлота провели учения по отражению атаки с воздуха

21:35
  366 0
Фото: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту
Десантные силы Балтийского флота в рамках планового тактического учения отразили налёт авиации условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства в четверг, 6 июля. 
 
"В ходе перехода морем экипажи отряда кораблей Балтийского флота в составе большого десантного корабля "Королёв", корвета "Стерегущий", малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков, а также десантных катеров проекта 21820 типа "Дюгонь" успешно провели комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения условного противника", — сообщили в пресс-службе Балтфлота. 
 
В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24, палубные  вертолеты Ка-27 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8. Корабельными средствами противовоздушной обороны цели были взяты на сопровождение и по ним выполнены имитированные пуски. 
 
"Завершающим этапом боевой учебы группировки разнородных сил флота станет высадка морского десанта на необорудованное побережье. Экипажам кораблей предстоит обеспечить прикрытие десантного отряда на морском переходе, а также произвести условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией", — добавили в пресс-службе военного ведомства. 
 
Как ранее писал Клопс.Ru, 5 июля 2017 года на Балтийском флоте началась активная фаза учения разнородных сил. Задействованы 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

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