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Главная Новости Армия и флот

Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения

20:15
  552 0
Фото: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту
На Балтийском флоте началась активная фаза учения разнородных сил, привлечены порядка 20 кораблей и судов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.
 
Сообщается, что учения пройдут в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море.  Всего задействовано порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.
В ходе проведения тактического учения планируется отработать действия группировки разнородных сил флота в соответствии с боевым предназначением. На морских полигонах флота будут выполняться комплекс учебно-боевых задач, пройдёт проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Тральщиками и малыми противолодочными кораблями будут отработаны задачи по охране и обороне водного района. Интенсивно будет задействована морская противолодочная авиация Балтийского флота, — говорится в сообщении.
Сообщается, что следующим этапом боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Балтийского флота "Хмелевка". Подразделениям морской пехоты береговых войск флота предстоит высадиться с моря на необорудованное побережье и захватить плацдарм для развития наступления. Огневую поддержку окажет корабельная ударная группа, а также штурмовая и истребительная авиации флота.

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