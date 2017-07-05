Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения

На Балтийском флоте началась активная фаза учения разнородных сил, привлечены порядка 20 кораблей и судов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

Сообщается, что учения пройдут в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море. Всего задействовано порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

В ходе проведения тактического учения планируется отработать действия группировки разнородных сил флота в соответствии с боевым предназначением. На морских полигонах флота будут выполняться комплекс учебно-боевых задач, пройдёт проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Тральщиками и малыми противолодочными кораблями будут отработаны задачи по охране и обороне водного района. Интенсивно будет задействована морская противолодочная авиация Балтийского флота, — говорится в сообщении.

Сообщается, что следующим этапом боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Балтийского флота "Хмелевка". Подразделениям морской пехоты береговых войск флота предстоит высадиться с моря на необорудованное побережье и захватить плацдарм для развития наступления. Огневую поддержку окажет корабельная ударная группа, а также штурмовая и истребительная авиации флота.