БДК "Пётр Моргунов", заложенный на заводе "Янтарь", спустят на воду летом

Большой десантный корабль "Пётр Моргунов", который заложили на калининградском заводе "Янтарь", спустят на воду этим летом. Как сообщает ТАСС , об этом в понедельник, 26 июня, рассказал главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв.

"Продолжаются заводские ходовые испытания большого десантного корабля типа "Иван Грен" [проект 11711]. Второй большой десантный корабль проекта 11711 "Пётр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что "Пётр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ", – сообщил адмирал.

Корабль имеет водоизмещение 5 тыс. тонн. Дальность плавания составляет до 4 тыс. миль. "Пётр Моргунов" планируют передать ВМФ России в 2018 году.