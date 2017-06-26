БДК "Пётр Моргунов", заложенный на заводе "Янтарь", спустят на воду летом
Большой десантный корабль "Пётр Моргунов", который заложили на калининградском заводе "Янтарь", спустят на воду этим летом. Как сообщает ТАСС
, об этом в понедельник, 26 июня, рассказал главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв.
"Продолжаются заводские ходовые испытания большого десантного корабля типа "Иван Грен" [проект 11711]. Второй большой десантный корабль проекта 11711 "Пётр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что "Пётр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ", – сообщил адмирал.
Корабль имеет водоизмещение 5 тыс. тонн. Дальность плавания составляет до 4 тыс. миль. "Пётр Моргунов" планируют передать ВМФ России в 2018 году.
О том, что на калининградском заводе "Янтарь" заложат новый БДК для ВМФ России, стало известно
в 2015 году. В 2004 году на этом же заводе заложили
другой корабль этого проекта – "Иван Грен".
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