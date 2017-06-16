Ракетные корабли Балтфлота провели стрельбы и учения по защите в море

Ракетные корабли Балтийского флота "Ливень" и "Зелёный дол" выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.

"Малыми ракетными кораблями были отработаны элементы боя по совместному отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями. Стрельбы выполнялись из 100, 76 и 30 миллиметровых артиллерийских установок", – говорится в сообщении.

Экипажи кораблей также провели учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море. Были отработаны элементы противодиверсионной обороны кораблей на незащищённом рейде.