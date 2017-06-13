Появилось видео перехвата американских самолётов над Балтийским морем 9 июня
Кадр видеозаписи с Youtube.com
В YouTube появилась короткая видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 группы американских самолётов над Балтийским морем. Об этом пишет Лента.Ru.
Видео опубликовано на странице Combat Aircraft
. Уточняется, что сам инцидент произошёл 9 июня, а снимали из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B, который, собственно, участвовал в операции в составе группы самолётов вместе с бомбардировщиком Boeing B-52H и самолётом-заправщиком Boeing KC-135R.
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