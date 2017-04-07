Минобороны гарантировало прикрытие российских объектов в Сирии средствами ПВО
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские зенитные ракетные комплексы гарантированно прикрывают объекты страны в Тартусе и на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает
ТАСС.
Основу ПВО составляют ракетные комплексы С-400 и "Панцирь". Боевые расчёты российских систем противовоздушной обороны в Сирии дежурят, по словам представителя Минобороны, круглосуточно.
Ранее стало известно, что два американских корабля выпустили 59 "Томагавков" в сторону сирийской авиабазы Шайрат
. Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом в связи с химической атакой в городе Идлиб, в результате которой погибли 72 человека. В результате удара авиабаза выведена из строя. Россия назвала американскую атаку агрессией против суверенного государства "под надуманным предлогом".
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