В понедельник вечером у границ Калининградской области вновь заметили самолёты НАТО и ВВС Швеции

Вечером в понедельник, 13 марта, у границ Калининградской области вновь заметили самолёты-резведчики НАТО и ВВС Швеции. Об этом сообщает "Интерфакс" , ссылаясь на данные сайтов, отслеживающих полёты военной авиации.

У южных границ области был замечен самолёт, вылетевший с базы Гайленкирхен в Германии. Он совершал разведывательный полёт, находясь в воздушном пространстве Польши.

Шведский самолёт приблизился со стороны Балтийского моря. Он вылетел с авиабазы Малмен.

Данные открытых источников свидетельствуют о том, что самолёты, замеченные около границ области, предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров.