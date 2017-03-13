В понедельник вечером у границ Калининградской области вновь заметили самолёты НАТО и ВВС Швеции
Вечером в понедельник, 13 марта, у границ Калининградской области вновь заметили самолёты-резведчики НАТО и ВВС Швеции. Об этом сообщает "Интерфакс"
, ссылаясь на данные сайтов, отслеживающих полёты военной авиации.
У южных границ области был замечен самолёт, вылетевший с базы Гайленкирхен в Германии. Он совершал разведывательный полёт, находясь в воздушном пространстве Польши.
Шведский самолёт приблизился со стороны Балтийского моря. Он вылетел с авиабазы Малмен.
Данные открытых источников свидетельствуют о том, что самолёты, замеченные около границ области, предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров.
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