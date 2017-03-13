Российские военные научились уничтожать оборудование беспилотников противников
В России создали систему радиоэлектронной борьбы, которая способна дистанционно уничтожать оборудование беспилотников противника. Об этом сообщает
"Российская газета".
Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что разработчиком нового оружия является концерн "Радиоэлектронные технологии". Новая система приводит в негодность оборудование по управлению беспилотником.
"Бортовое радиоэлектронное оборудование сгорает, и дрон фактически становится куском железа. Без управления он может просто упасть", — сказал Чемезов.
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