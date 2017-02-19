"Мы разорвём оборону США": Рогозин рассказал о новых баллистических ракетах
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о том, что новые межконтинентальные ракеты смогут преодолеть оборону США. Как сообщает ТАСС
, такое заявление прозвучало в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьёвым.
В настоящий момент идут разработки новых ракет, которые уже скоро появятся в российской армии. Ожидается, что это будет "Сармат", прототип которой был готов в 2015 году.
"Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США, – заявил Рогозин. – Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы".
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