"Мы разорвём оборону США": Рогозин рассказал о новых баллистических ракетах

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о том, что новые межконтинентальные ракеты смогут преодолеть оборону США. Как сообщает ТАСС , такое заявление прозвучало в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьёвым.

В настоящий момент идут разработки новых ракет, которые уже скоро появятся в российской армии. Ожидается, что это будет "Сармат", прототип которой был готов в 2015 году.

"Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США, – заявил Рогозин. – Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы".