В Калининграде
В Калининграде
+4 °C
днем
0 °C
ночью
19 февраля 2017 г. 18:07
43 345 пользователей
за 24 часа на сайте
58.45 +0.85
Курс ММВБ на 19 февраля 2017, 18:00
62.01 +0.57
Курс ММВБ на 19 февраля 2017, 18:00
14.22 0.0
Курс ЦБ на 20 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Армия и флот

"Мы разорвём оборону США": Рогозин рассказал о новых баллистических ракетах

17:33
  294 3
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о том, что новые межконтинентальные ракеты смогут преодолеть оборону США. Как сообщает ТАСС, такое заявление прозвучало в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьёвым.
 
В настоящий момент идут разработки новых ракет, которые уже скоро появятся в российской армии. Ожидается, что это будет "Сармат", прототип которой был готов в 2015 году. 
 
"Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США, – заявил Рогозин. – Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы".
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
3 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
shilom7
shilom7 #
17:41
Клоун ,не в Америке или Англии твои отпрыски проживают а яяяй
Ответить Цитировать
Gogi Brezner
Gogi Brezner #
18:00
клоун - это ты! Наруральный. Кстати, а ты, случаем, не из схрона? Га?
Ответить Цитировать
Gogi Brezner
Gogi Brezner #
17:59
клоун - это ты! Наруральный. Кстати, а ты, случаем, не из схрона? Га?
Ответить Цитировать

Главные темы дня

"Снаружи красота — внутри потолки валятся": как живут в хрущёвке на Ленинском проспекте, ставшей знаменитой на всю страну (фото)
17 февраля 201718:44
  41317 43
"Снаружи красота — внутри потолки валятся": как живут в хрущёвке на Ленинском проспекте, ставшей знаменитой на всю страну (фото)
Топливо с ароматом кофе: в Калининграде открылся первый салон польских биокаминов
Фото горячей новости
09:30
  1957
Панно кадинской майолики и крест: история здания собора на улице Генерала Павлова. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"
Фото горячей новости
18 февраля 201717:24
  4277 0
Путин подписал указ о признании действительными паспортов ДНР и ЛНР
Фото горячей новости
18 февраля 201716:14
  3826 6
"Что хорошо выглядит в 30 лет?": шутка Трампа задела женщин
Фото горячей новости
18 февраля 201714:49
  6426 4

Лента новостей

Картинка
"Мы разорвём оборону США": Рогозин рассказал о новых баллистических ракетах
17:33
  294 3
Картинка
"Город-сад" в виде подковы и два ангела: история здания школы № 21 на улице Бассейной. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"
17:05
  543 0
Картинка
В Google запатентовали систему разрушения автомобиля для защиты пешеходов при ДТП
16:02
  797 1
Картинка
"Больно на это смотреть": калининградцы провалились на шоу "Минута славы" (видео)
15:33
  3317 3

Авторские колонки

Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  1826 5
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада
  7105 10
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo