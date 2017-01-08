Во Вроцлав прибыли 250 американских солдат для укрепления восточного фланга НАТО

250 американских военнослужащих прибыли на территорию Вроцлава. Об этом сообщает "Радио Польша".

Их задачей является укрепление восточного фланга НАТО. Командование бригады, а также инженерный батальон и батальон поддержки расположатся в военных объектах на западе страны, но действовать будут во всем регионе. В частности, им предстоит провести собственные учения.