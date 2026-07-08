Без такой помощи каждый второй цветок огурца будет пустоцветом: агроном рассказал об опылении в теплице

С огурцами, у которых цветки делятся на мужские и женские, всё немного сложнее. Там своя последовательнсть действий.

Для томатов и перцев существуют три основных способа. Цветки у них самоопыляемые, но иногда нужна встряска, чтобы пыльца высыпалась на пестик. Можно просто слегка постучать по шпалере, можно встряхнуть куст за ствол. А можно и включить вентилятор — поток воздуха перенесёт пыльцу.

«Без этой помощи каждый второй цветок может оказаться пустоцветом», — предупредила специалист. В зависимости от ситуации можно применять разные методы.

Наконец, есть универсальный метод, который одинаково хорош для всех культур. Возьмите мягкую кисточку или ватную палочку и проведите по тычинкам всех цветков подряд. Мужские тычинки хорошо заметны: они жёлтые, липкие. Затем пройдитесь по пестикам в серединке женских цветков.

Как привлечь пчёл: на улице и в теплице

Если вы не уверены в своих способностях цветочной феи, можно попробовать приманить настоящих опылителей. Опрыскайте растения сладким раствором: 1 ч. ложка мёда или сахара на 1 литр воды.

«Открывайте двери теплицы, чтобы насекомые залетели, — напомнила агроном. — Но не переусердствуйте — могут залететь тли!»

Если совсем не хочется возиться, купите гормональные препараты, которые формируют плод без опыления. Ими нужно опрыскать цветки — завязи появятся даже в теплице без насекомых. Эффективность метода достигает 90%, заверила эксперт.

Главная ошибка садоводов — попытка обрывать пустоцветы у огурцов! Мужские цветки нужны для пыльцы. Без них не будет и женских завязей.

Если вы всё сделали правильно, а завязей нет, то, скорее всего, жара выше тридцати градусов убила пыльцу. Охлаждайте теплицу: белая ткань на крышу, бочки с водой, ночное проветривание. Через неделю после снижения температуры завязи появятся сами, обнадёжила Зоя Бахурова.