Без такой помощи каждый второй цветок огурца будет пустоцветом: агроном рассказал об опылении в теплице

В июле в теплицах калининградцев огурцы и помидоры продолжают активно цвести и давать завязи. Если этого не происходит — не исключено, что растениям нужна помощь с опылением. Как это правильно сделать, рассказала «Клопс» агроном Зоя Бахурова в среду, 8 июля.
«Без этой помощи каждый второй цветок может оказаться пустоцветом», — предупредила специалист. В зависимости от ситуации можно применять разные методы.
Когда помощь обязательна?
- В теплице: нет ветра и дождя, пыльца тяжёлая и липкая, не летает сама.
- При жаре выше +30 °C: пыльца становится стерильной (бесполезной).
- Во время дождей: пчёлы не летают, пыльца смывается.
- Если посажен пчелоопыляемый сорт огурцов (с мужскими и женскими цветками отдельно), без переноса вручную завязей не будет вообще.
Для томатов и перцев существуют три основных способа. Цветки у них самоопыляемые, но иногда нужна встряска, чтобы пыльца высыпалась на пестик. Можно просто слегка постучать по шпалере, можно встряхнуть куст за ствол. А можно и включить вентилятор — поток воздуха перенесёт пыльцу.
Делайте это два-три раза в неделю», — посоветовала Зоя Бахурова.
С огурцами, у которых цветки делятся на мужские и женские, всё немного сложнее. Там своя последовательнсть действий.
- Найдите женский цветок — у него виден крошечный огурчик у основания.
- Найдите мужской (пустоцвет) — он просто на ножке, без утолщения.
- Оборвите мужской цветок, удалите лепестки, оставив тычинку.
- Аккуратно потыкайте тычинкой внутрь женского цветка, как кисточкой. Один мужской цветок опыляет два-три женских.
Наконец, есть универсальный метод, который одинаково хорош для всех культур. Возьмите мягкую кисточку или ватную палочку и проведите по тычинкам всех цветков подряд. Мужские тычинки хорошо заметны: они жёлтые, липкие. Затем пройдитесь по пестикам в серединке женских цветков.
Как привлечь пчёл: на улице и в теплице
Если вы не уверены в своих способностях цветочной феи, можно попробовать приманить настоящих опылителей. Опрыскайте растения сладким раствором: 1 ч. ложка мёда или сахара на 1 литр воды.
«Открывайте двери теплицы, чтобы насекомые залетели, — напомнила агроном. — Но не переусердствуйте — могут залететь тли!»
Если совсем не хочется возиться, купите гормональные препараты, которые формируют плод без опыления. Ими нужно опрыскать цветки — завязи появятся даже в теплице без насекомых. Эффективность метода достигает 90%, заверила эксперт.
Главная ошибка садоводов — попытка обрывать пустоцветы у огурцов! Мужские цветки нужны для пыльцы. Без них не будет и женских завязей.
Если вы всё сделали правильно, а завязей нет, то, скорее всего, жара выше тридцати градусов убила пыльцу. Охлаждайте теплицу: белая ткань на крышу, бочки с водой, ночное проветривание. Через неделю после снижения температуры завязи появятся сами, обнадёжила Зоя Бахурова.
Будут ли помидоры слаще, если их не поливать, или это просто миф, объяснил агроном.