Когда цветы просят о помощи: разбираемся, как ухаживать за кустами гортензий в июле — шпаргалка для садовода

Листья стали светло-зелёными или жёлтыми, а прожилки — ярко-зелёными

Это классический хлороз — то есть нехватка железа или магния. Она возникает, как правило, в июле, потому что из-за активного роста растение может не успевать усваивать микроэлементы. Чтобы справиться с этой проблемой, надо полить куст хелатом железа под корень или опрыскать им листья.

Если почва защелочилась

Такая проблема возникает, например, при поливе водопроводной водой. В таком случае гортензия перестаёт усваивать питательные вещества. Садоводы советуют использовать коллоидную серу или специальные удобрения с пометкой «для подкисления».

Соцветия мелкие, а побеги тонкие

Это симптом так называемого голодания. В начале июля можно дать последнюю полноценную подкормку полным минеральным удобрением с микроэлементами. С середины месяца азот, который стимулирует рост зелёной массы, нужно полностью исключать, чтобы побеги успели вызреть до зимы. Переходим строго на монофосфат калия — это даст питание цветам и укрепит стебли.

Листья поникают в полдень, даже если полив был утром

Это симптом критического дефицита влаги. Крупнолистные гортензии (макрофилы) в жару теряют жидкость через огромные листья быстрее, чем корни успевают её «качать».

Главная ошибка — голая почва под кустом. Лучше всего будет засыпать приствольный круг толстым слоем (5-7 см) сосновой коры, хвои или кислого торфа. Это сохранит влагу и не даст корням перегреться.

Поливать нужно не по чуть-чуть каждый день, а обильно и под корень. Один куст взрослой гортензии в жару требует 10–15 литров воды за раз.

Ветки склоняются до земли под тяжестью соцветий

После дождя соцветия намокают, становятся тяжёлыми, поэтому тонкие ветки могут сломаться. Лучше всего поставить декоративные кустодержатели или просто обвязать куст по периметру шпагатом, чтобы «шапки» держались в куче и опирались друг на друга. Это выглядит аккуратно и спасает от поломок.