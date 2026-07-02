Умный полив, калий и подкормка: рассказываем, как правильно ухаживать за огурцами в теплице в июле

Правильный полив

Никакой ледяной воды из скважины или шланга — она вызывает у огурцов стресс, из-за чего завязи опадают, а корневая система перестает впитывать полезные вещества. Минимальная температура составляет около 20–22 °C. Лучше всего набирать воду из бочек, которые стоят на солнце весь день.

В жаркий июль поливать нужно практически каждый день, но умеренно. Почва должна быть влажной на глубине 10–12 см, но не превращаться в болото. Полив проводим строго под корень, избегая попадания капель на листья ,чтобы не спровоцировать грибковые заболевания. Время — либо раннее утро, либо вечер.

Подкормка

В июле, когда огурцы начинают активно давать урожай, азот уходит на второй план, так как его избыток даст много зелени, но слабые плоды. А вот калий отвечает за вкус плодов и их форму, предотвращает появление «крючков» и «груш», а также повышает иммунитет растения к болезням.

Варианты подкормок: зольный настой (стакан древесной золы на 10 литров воды. Настоять сутки, поливать по 0,5 литра под корень), сульфат калия (столовая ложка на 10 литров воды). Подкармливать растение надо раз в 7–10 дней.

Микроклимат в теплице

Огурцы любят влажный воздух (около 80–90%) и хорошую вентиляцию. В сильную жару полезно полить дорожки в теплице водой или слегка опрыскать стены из пульверизатора. Это поднимет влажность воздуха, не намочив листья.

Чтобы не было застоя воздуха, который провоцирует мучнистую росу, важно избегать сквозняков. Если температура в теплице поднялась выше 35°C, то завязи не образуются. Притените конструкцию специальной сеткой или меловой побелкой.