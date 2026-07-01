Уход за смородиной: разбираемся, как поливать и обрабатывать ягодные кусты и землю под ним в начале июля

Полив

Июль — время активной жары, которая крайне опасна для смородины. В засуху почва под кустами не должна пересыхать. Поливайте их обильно, чтобы влага проникала к корням (20–40 см).

Защита от болезней и вредителей

В этот период на кустах активно могут действовать вредители, а из-за жары и влажности могут развиваться грибковые заболевания.

Если вы выращиваете красную смородину, сейчас самое время защитить созревающие ягоды от птиц, которые могут уничтожить урожай за считанные часы. Лучше всего для этого подойдут специальные сетки.

Осмотрите листья в поисках паутинного клеща или признаков антракноза. Если ягоды ещё не созрели, используйте только биопрепараты, так как химикаты запрещены в период плодоношения.

Уход за приствольным кругом

Если вы не замульчировали почву весной, сделайте это сейчас. Слой сена, соломы или скошенной травы спасёт корни от перегрева и сохранит влагу.

Не рыхлите почву слишком сильно, так как корни у смородины находятся близко к поверхности. Аккуратное вскапывание допустимо только для насыщения земли кислородом.

Подготовка к будущему урожаю

После сбора ягод куст начинает закладывать цветочные почки на следующий год. В это время полезно внести калийно-фосфорные удобрения без азота, чтобы помочь растению подготовиться к зиме и следующему сезону.

В июле, если стоит сильная жара, старайтесь проводить все работы рано утром или поздно вечером, чтобы не травмировать растение и не создавать «эффект линзы» от капель воды на листьях.