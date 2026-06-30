Три золотых правила июля: разбираем, как выбрать семена, поливать, защищать от солнца и выращивать редис

Посев редиса в июле имеет несколько нюансов. Летом, в отличие от весны, садоводы сталкиваются с двумя проблемами: длинный световой день и высокая температура. Если не учесть эти факторы, редис может уйти в «стрелку» (цветонос) и стать жёстким, а корнеплод не сформируется. Как правильно выбрать семена, поливать и защищать редис от световых лучей, выяснил «Клопс».
Выбор семян
Используйте только сорта, устойчивые к цветушности (на упаковке должна быть пометка «для длинного дня» или «летние сорта»), так как весенние виды в начале июля мгновенно уйдут в стрелку.
Защита от солнца
Сажайте редис в местах, где солнце активно только утром или вечером. В противном случае обязательно притеняйте грядку агроволокном или сеткой.
Постоянная влага
В июле критически важен полив. Если земля пересохнет, редис станет горьким и жёстким. Идеально замульчировать почву скошенной травой, чтобы влага не испарялась и корни не перегревались.
Что сделать прямо сейчас
Сразу после посева накройте грядку тонким агроволокном. Это решит две проблемы: создаст лёгкую тень и защитит молодые всходы от крестоцветной блошки, которая в июле довольно агрессивна.
Кроме того, требуется постоянный полив: в сухую погоду — вечером, чтобы за ночь растение напиталось влагой. Если места на основной грядке мало, можно разместить в кашпо или балконных ящиках — там проще контролировать влажность и уровень освещённости.
В начале июля важно подумать об уходе не только за редисом, но и за другими овощами, например, огурцах, помидорах, кабачках и тыквах.