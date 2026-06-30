Малина может потерять треть завязей — как этого избежать, рассказал агроном

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Калининградцы с нетерпением ждут начала сезона малины. Он уже практически на подходе, но если завязи мелкие и легко осыпаются — это сигнал, что позаботиться о кустах нужно безотлагательно. Как спасти урожай, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова во вторник, 30 июня.

Это явление может быть вызвано различными факторами, включая погоду, дефицит питательных веществ, ошибки в уходе, поражение вредителями или болезнями. Впрочем, в первую очередь надо обратить внимание на то, много ли завязей пострадало.

«Не всякий опад завязей — признак проблемы, — объяснила специалист. — Естественный физиологический сброс составляет до 15–20% от общего числа цветков. Тревожная ситуация возникает, когда опадает более 30–40% завязей, особенно при хорошей погоде и отсутствии вредителей».

Самая распространённая причина того, что растение поменяло планы на урожай, — недостаточное опыление. Мелкие и осыпающиеся завязи — верный признак: полноценного контакта пыльцы с пестиками не получилось.

Снизить активность пчёл и шмелей может холодная, влажная или ветреная погода. В дождь или при температуре воздуха около +12 градусов пчёлы если и летают, то не активно. В обоих случаях можно опрыскать веточки препаратами для образования завязи или посадить рядом медоносы.

Второй источник проблем — жара и сухость воздуха. При тридацтиградусной жаре пыльца стерилизуется. Опыление не происходит, цветки засыхают и опадают.

Помогут утреннее дождевание — только не по открытым цветкам! — подчеркнула агроном, — мульча и полив под корень».

Если с погодой всё нормально, то дело может быть в дефиците бора. При нехватке этого микроэлемента цветки мельчают, а завязи — уродливые или нестойкие. Сделайте внекорневую обработку борсодержащими препаратами.

Наконец, замыкают перечень вредители и болезни. Тля, малинная почковая моль, стеблевая галлица, паутинный клещ, грибковые инфекции (антракноз, пурпуровая пятнистость, серая гниль) — все они одинаково могут ослаблять растение и приводить к деформации цветков, мельчанию или опаданию завязей.

При подозрении на поражение вредителями или болезнями стоит провести осмотр растений и при необходимости обработать их соответствующими препаратами, заключила Зоя Бахурова.