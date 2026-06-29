Огурцы, помидоры, кабачки и тыква: рассказываем, как правильно ухаживать за овощами на грядках в начале июля

Томаты

В начале июля на кустах активно растут пасынки. Смело обрывайте все листья, которые касаются земли или находятся ниже уровня первой кисти с плодами. Это улучшит проветривание (профилактика грибков) и направит всю силу растения в помидоры.

Если кисть перегружена более 10 плодами, удалите 2–3 самых мелких или деформированных завязи. Оставшиеся плоды станут крупнее и созреют быстрее.

Огурцы

Чтобы продлить плодоношение, регулярно собирайте зеленцы и подкормите растения зольным настоем (1 стакан золы на 10 литров воды). Собирайте плоды ежедневно или через день. Переросший огурец заставляет растения тратить силы на семена, а не плоды, поэтому их нужно срывать быстро.

Если нижние листья начинают желтеть, окучьте куст влажной почвой или подсыпьте перегной под стебель. Это спровоцирует прирост корней.

Смешайте 1 литр молочной сыворотки с 9 литрами воды и добавьте пару капель йода. Опрыскайте этим раствором огурцы — это работает и как мягкое удобрение, и как защита от мучнистой росы.

Кабачки и тыква

Кабачки часто превращаются в россыпь гигантских листьев, которые перекрывают доступ к свету и насекомым-опылителям. Смело вырезайте 2–3 самых старых или пожелтевших листа в центре куста.

У плодов, которые лежат на земле, часто начинается гниенте дна. Подложите под каждый кабачок и тыкву кусок фанеры, дощечку, пенопласт или пучок сухой соломы, чтобы они не касались влажной земли.