Блокировка света и влажный вентилятор: делимся 5 лайфхаками, которые помогут пережить адскую жару

«Блокировка» солнечного света

Самый простой способ снизить температуру воздуха в помещении — не пропускать солнечные лучи. С этим отлично справляются светоотражающие плёнки и фольга, которые клеются на стёкла. Они отражают до 80-90% солнечных лучей обратно на улицу, не давая окну разогреваться. Помимо этого, помогают плотные штор с блэкаут эффектом.

Контролируемый сквозняк

Летом недостаточно просто открыть окна, так как в комнату просто попадает горячий воздух с улицы. Лучше делать это только поздно вечером, ночью или ранним утром, когда солнце уходит за горизонт. Лучше всего открыть окна в разных частых квартиры, чтобы создать направленный поток воздуха.

Эффект «влажного охлаждения»

Повесьте на окна или межкомнатные двери влажные простыни или полотенца. Проходящий через них воздух будет охлаждаться. Периодически опрыскивайте пространство в комнате прохладной водой из пульверизатора.

Вентилятор с усилителем

Обычный вентилятор просто гоняет тёплый воздух, но его можно превратить в примитивный кондиционер. Поставьте перед вентилятором широкую ёмкость с холодной водой и несколькими бутылками замороженной воды. Воздух, проходящий мимо льда, будет становиться значительно холоднее.

Минимизация источников тепла

В летний период каждый электроприбор превращается в «обогреватель». Лучше отключить лампы накаливания (замените на LED), зарядные устройства, неиспользуемые компьютеры и телевизоры, которые выделяют тепло. Постарайтесь готовить еду, не требующую длительной варки или запекания в духовке, так как именно кухня — главный источник тепла в квартире.