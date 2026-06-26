Правильная обрезка и защита вишнёвых деревьев под конец июня — раскрываем секрет больших и сочных ягод

Если плоды еще висят и созревают

В этот период главная задача — помочь дереву вырастить крупную ягоду и защитить её от вредителей. Взрослым деревьям необходим регулярный полив примерно дважды в неделю: 30 литров воды на квадратный метр приствольного круга. После полива полезно замульчировать почву соломой или скошенной травой (слой 5–6 см) — это удержит влагу и предотвратит рост сорняков.

В период созревания плодов нельзя проводить химические обработки от вредителей. Подойдут биопрепараты с коротким сроком ожидания или народные средства.

Если урожай уже собран

Как только последние ягоды сняты, вишня переходит в фазу интенсивной подготовки к зиме и закладки почек на следующий год. Конец июня — идеальное время для «санитарной» корректировки.

Вырезайте «волчки» (сильные побеги, растущие вертикально вверх), больные, сухие, поломанные ветки, а также побеги, растущие внутрь кроны. Летняя обрезка переносится легче, чем весенняя, так как вишня находится в активной фазе роста, а раны заживают быстрее.

После плодоношения дереву нужны силы для восстановления. Обычно вносят комплексные минеральные удобрения с пониженным содержанием азота (преимущественно фосфор и калий), чтобы помочь побегам вызреть до зимы.

Конец июня и июль — период риска развития коккомикоза и дырчатой пятнистости. Если на листьях появились характерные пятна, после сбора урожая дерево надо обработать фунгицидами.

При обрезке не стоит оставлять пеньков, иначе в местах срезов дерево будет гнить. Инструмент долже быть острым и продезинфицированным — это главный залог здоровья косточковых культур.