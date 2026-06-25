Как и чем обработать растения на грядке от вредителей — делимся самыми эффективными народными средствами

Настой чеснока против тли и паутинного клеща

200 г измельчённого чеснока залить литром воды, настоять 5 дней в темном месте. Для обработки 25 мл концентрата разводят в 10 литрах. Чтобы раствор «прилип» к листьям, добавьте немного хозяйственного мыла.

Луковая шелуха

200 г шелухи залить 10 литрами горячей воды, настоять 4–5 дней. Процедить и опрыскивать растения. Отлично помогает от тли и мелких гусениц.

Табачный настой

200 г табачной пыли (продаётся в садовых центрах) залить двумя литрами воды, настоять сутки, затем прокипятить полчаса, увеличить объём жидкости до 10 литров и добавить мыло. Табак — сильное средство, поэтому его лучше использовать до активного формирования плодов.

Чтобы защита сработала, важно проводить обработки вечером после заката. Дневное солнце быстро разрушает действующие вещества и может вызвать ожоги листьев при попадании капель воды. тля и паутинный клещ почти всегда живут на нижней стороне листа. Если вы просто побрызгаете сверху, эффекта не будет. Старайтесь направлять распылитель снизу вверх;

Как понять, что пора действовать?