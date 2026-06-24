Эта ошибка превратит теплицу в инкубатор для грибка — агроном

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В умеренном климате огурцы, помидоры, баклажаны и перцы по-настоящему хорошо дают урожай только в теплице. Но в жару легко его потерять из-за неверного ухода. Основные ошибки агрономов разобрала калининградский агроном Зоя Бахурова.

Главных проблем и ошибок ухода за культурами в теплице можно выделить несколько, считает агроном. Для каждой из них существуют собственные причины — и их решения.

Критическая температура: когда растениям становится плохо

От жары страдают не только люди. Для растений порог тепла начинается уже с +30…+33 °C . В жаркий день внутри теплицы воздух легко прогревается и до +40…+50 °C . Последствия этого зависят от стадии роста.

При цветении. Из-за жары пыльца становится стерильной —клейкой и тяжёлой. Опыления не происходит, цветки и мелкие завязи осыпаются.

Из-за жары пыльца становится стерильной —клейкой и тяжёлой. Опыления не происходит, цветки и мелкие завязи осыпаются. При наливе плодов. Растения голодают, потому что фотосинтез тормозится, плоды мельчают и теряют вкус.

Оптимальные дневные нормы для разных культур могут отличаться: для томатов, перцев, баклажанов — это +20…+28 °C, для огурцов — +25…+28 °C.

Охладить теплицу без потери влажности можно. Но есть важный нюанс: в жару она легко поднимается до 70-80%, а это вызывает фитофтору на томатах и мучнистую росу на огурцах. Испарительное охлаждение работает, только если использовать его правильно.

1. Вентиляция — золотое правило

Должна работать постоянно. Если влажность уже высокая, просто откройте форточки и двери, создавая сквозняк (томаты его любят) .

2. Метод «Туман» (Fog) — самый эффективный

Вода под давлением распыляется микроскопическими каплями, которые мгновенно испаряются в воздухе, забирая тепло. Листья остаются сухими. Подходит для любых культур — при условии, что оборудование качественное и капли действительно исчезают на лету.

3. Система мокрых стен (Pad&Fan)

Вода течёт по сотам на одной стене, а вентилятор тянет воздух на другой. «Эффективно, но категорически не подходит для томатов, — прокомментировала Зоя Бахурова. — Влажность внутри теплицы подскакивает. Если вы видите крупные капли на листьях или постоянный туман, а воздух застоялся, — сформулировала агроном главное правило охлаждения без болезней.

Вы не охлаждаете теплицу, а строите инкубатор для грибка.

Включайте вентиляцию только одновременно с поливом. Если у вас сыплются завязи, проверьте этот список — вы наверняка найдёте свою проблему».

Распространённые ошибки ухода за теплицей

1. Отсутствие вентиляции в жару (замкнутый круг).

Суть: закрыли наглухо, чтобы «сохранить тепло», а получили +50 °C. Пыльца сворачивается.

Решение: автоматические доводчики или режим «открыл утром — закрыл вечером».

2. Соседство «Огурцы + Томаты» (конфликт климатов)

Суть: огурцам нужна влажная баня (+25 °C и влажность 80%), а томатам — сухая сауна (+23 °C и проветривание).

Решение: разделите теплицу шторкой или зонируйте (томаты разместите у выхода, огурцы — в глубине).

3. Игнорирование затенения

Суть: стекло или плёнка только усиливают нагрев. Растения сгорают, как под увеличительным стеклом.

Решение: накиньте сверху специальную затеняющую сетку (она пропускает воздух) или белый спанбонд. Обычная побелка работает хуже: смывается дождем и пачкает покрытие.

4. Поверхностный полив (лейка — враг)

Суть: льёте часто, но по чуть-чуть. Корни жмутся к поверхности и перегреваются, влажность воздуха растёт.

Решение: мульча (трава, сено) — это спасение. Она уберегает корни от перегрева, при этом влаги испаряет мало, а ещё и даёт питание.

5. Ошибки в подкормках

Суть: перекормили азотом («жирование» без завязей) или накопили хлор или соли из-за полива без промывки.

Решение: в стрессовую жару — опрыскивание по листу (кальцием, бором или препаратами для стимуляции роста). Это работает быстрее и не перегружает корни, но проводить процедуру важно только утром или вечером.