Эта ошибка превратит теплицу в инкубатор для грибка — агроном

В умеренном климате огурцы, помидоры, баклажаны и перцы по-настоящему хорошо дают урожай только в теплице. Но в жару легко его потерять из-за неверного ухода. Основные ошибки агрономов разобрала калининградский агроном Зоя Бахурова.
Главных проблем и ошибок ухода за культурами в теплице можно выделить несколько, считает агроном. Для каждой из них существуют собственные причины — и их решения.
Критическая температура: когда растениям становится плохо
От жары страдают не только люди. Для растений порог тепла начинается уже с +30…+33 °C . В жаркий день внутри теплицы воздух легко прогревается и до +40…+50 °C . Последствия этого зависят от стадии роста.
- При цветении. Из-за жары пыльца становится стерильной —клейкой и тяжёлой. Опыления не происходит, цветки и мелкие завязи осыпаются.
- При наливе плодов. Растения голодают, потому что фотосинтез тормозится, плоды мельчают и теряют вкус.
Оптимальные дневные нормы для разных культур могут отличаться: для томатов, перцев, баклажанов — это +20…+28 °C, для огурцов — +25…+28 °C.
Охладить теплицу без потери влажности можно. Но есть важный нюанс: в жару она легко поднимается до 70-80%, а это вызывает фитофтору на томатах и мучнистую росу на огурцах. Испарительное охлаждение работает, только если использовать его правильно.
1. Вентиляция — золотое правило
Должна работать постоянно. Если влажность уже высокая, просто откройте форточки и двери, создавая сквозняк (томаты его любят) .
2. Метод «Туман» (Fog) — самый эффективный
Вода под давлением распыляется микроскопическими каплями, которые мгновенно испаряются в воздухе, забирая тепло. Листья остаются сухими. Подходит для любых культур — при условии, что оборудование качественное и капли действительно исчезают на лету.
3. Система мокрых стен (Pad&Fan)
Вода течёт по сотам на одной стене, а вентилятор тянет воздух на другой. «Эффективно, но категорически не подходит для томатов, — прокомментировала Зоя Бахурова. — Влажность внутри теплицы подскакивает. Если вы видите крупные капли на листьях или постоянный туман, а воздух застоялся, — сформулировала агроном главное правило охлаждения без болезней.
Вы не охлаждаете теплицу, а строите инкубатор для грибка.
Включайте вентиляцию только одновременно с поливом. Если у вас сыплются завязи, проверьте этот список — вы наверняка найдёте свою проблему».
Распространённые ошибки ухода за теплицей
1. Отсутствие вентиляции в жару (замкнутый круг).
Суть: закрыли наглухо, чтобы «сохранить тепло», а получили +50 °C. Пыльца сворачивается.
Решение: автоматические доводчики или режим «открыл утром — закрыл вечером».
2. Соседство «Огурцы + Томаты» (конфликт климатов)
Суть: огурцам нужна влажная баня (+25 °C и влажность 80%), а томатам — сухая сауна (+23 °C и проветривание).
Решение: разделите теплицу шторкой или зонируйте (томаты разместите у выхода, огурцы — в глубине).
3. Игнорирование затенения
Суть: стекло или плёнка только усиливают нагрев. Растения сгорают, как под увеличительным стеклом.
Решение: накиньте сверху специальную затеняющую сетку (она пропускает воздух) или белый спанбонд. Обычная побелка работает хуже: смывается дождем и пачкает покрытие.
4. Поверхностный полив (лейка — враг)
Суть: льёте часто, но по чуть-чуть. Корни жмутся к поверхности и перегреваются, влажность воздуха растёт.
Решение: мульча (трава, сено) — это спасение. Она уберегает корни от перегрева, при этом влаги испаряет мало, а ещё и даёт питание.
5. Ошибки в подкормках
Суть: перекормили азотом («жирование» без завязей) или накопили хлор или соли из-за полива без промывки.
Решение: в стрессовую жару — опрыскивание по листу (кальцием, бором или препаратами для стимуляции роста). Это работает быстрее и не перегружает корни, но проводить процедуру важно только утром или вечером.
Агроном рассказала, когда урожай в теплице спасти при всём желании не получится.