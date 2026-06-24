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Садоводство, кулинария и косметология: делимся 8 неочевидными способами применения мёда, которые сделают жизнь проще

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Садоводство, кулинария и косметология: делимся 8 неочевидными способами применения мёда, которые сделают жизнь проще - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Мёд — это гораздо больше, чем подсластитель для чая или выпечки. Мало кто знает, но благодаря уникальным природным свойствам, он может стать незаменимым помощником в самых неожиданных ситуациях, например, в садоводстве, косметологии и кулинарии. «Клопс» узнал, как простой мёд, который есть на каждой кухне, может значительно облегчить жизнь.

Уход за кожей и волосами

Мёд отлично удерживает влагу в структуре волоса, поэтому из него получается эффективная маска. Смешайте две столовые ложки мёда с небольшим количеством оливкового масла и нанесите на кончики на 20 минут перед мытьём. Благодаря такому составу волосы станут мягкими и блестящими.

Кроме того, мёд считается природным антисептиком, поэтому его рекомендуют наносить на места слабых ожогов и неглубоких ран, чтобы создать защитный барьер и ускорить регенерацию тканей. В целях увлажнения кожи можно нанести мёд на обветрившиеся и потрескавшиеся губы. 

Сладость также отлично смягчает огрубевшую кожу вокруг ногтей. Достаточно втереть небольшое количество в кутикулу, оставить на пару минут и смыть. 

Садоводство 

Если вы хотите отвлечь садовых вредителей от растений, можно использовать слабый раствор мёда в ловушках, чтобы отвлечь насекомых от посадок. Помимо этого сладкий сироп используют для защиты черенков от грибка и плесени, пока он пускает корни в воде или почве. 

Кулинария 

Мёд карамелизируется при высоких температурах, создавая аппетитную хрустящую корочку, поэтому его используют в качестве глазури для мяса и рыбы. Вместе с соевым соусом, горчицей или острым перцем сироп приобретает глубокий, многослойный вкус. 

Добавление ложки мёда в тесто для домашнего хлеба или печенья помогает готовой выпечке дольше оставаться свежей и мягкой, так как он препятствует быстрому испарению влаги.

Мёд также применяется в качестве запраки к лёгким блюдам, например, к тёплому салату с курицей, перцем и помидорами черри

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Кулинария