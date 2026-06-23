Чем удобрять и как поливать кусты голубики в середине июня — разбираем главные ошибки садоводов

Полив

Голубика крайне чувствительна к пересыханию, так как её корни находятся близко к поверхности. Полив требуется 2–3 раза в неделю, в сильную жару — каждый или через день. Под взрослый куст требуется 10–15 литров воды.

Почва должна быть постоянно влажной, но без застоя, иначе корни начнут гнить. В жару очень полезны опрыскивания, причём рано утром или поздно вечером. Лучше использовать мягкую, отстоянную воду, так как резкий перепад температур может вызвать у растения стресс.

Кислотность

Голубика усваивает питание только в кислой среде (pH 3,5–4,5). Если листья начали желтеть, скорее всего, почва защелочилась.

В качестве профилактики раз в две недели можно подкислять воду для полива, например, 1–2 чайные ложки лимонной кислоты на 10 л воды или специальные растворы электролита по инструкции.

Не используйте золу, известь, навоз или птичий помет — они губительны для голубики, так как разрушают микоризу (полезный грибок на корнях).

Обновление мульчи

Июньское солнце сильно нагревает поверхность почвы, что вредно для корней. Убедитесь, что слой мульчи (хвойный опад, сосновая кора, кислый торф) составляет 5–10 см. Он не только держит влагу и препятствует росту сорняков, но и поддерживает необходимый уровень кислотности.

Подкормка

В июне можно использовать только специализированные составы для голубики, рододендронов или вересковых. Используйте удобрения строго в сульфатной форме и избегайте содержания хлора.

Защита и гигиена

Рыхлить почву вокруг голубики нельзя, так как можно легко повредить поверхностные корни. Сорняки лучше удалять вручную. Против насекомых эффективны биопрепараты для ягодных культур, а от птиц — сетки.