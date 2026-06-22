Цветков много, а завязей мало — агроном объяснил, когда огурцам и помидорам в теплице уже ничем не помочь

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В июне огурцы и помидоры активно цветут, а вот количество завязей может огорчать. Как улучшить урожай, а когда ему уже ничего не поможет, рассказала калининградский агроном Зоя Бахурова.

Такая ситуация называется жированием — растения «уходят в ботву» в ущерб плодам. Чаще всего проблема в несбалансированном питании, жаре или опылении, объяснила эксперт. Она рекомендовала пошаговый план действий.

1. Срочно уберите лишний азот

Перекормленные азотом растения дают мощные листья, но плохие завязи. Прекратите полив навозом, травяными настоями и мочевиной.

2. Проведите фосфорно-калийную подкормку

Это переключает силы на плодоношение. Рецепт: суперфосфат (столовая ложка) + сульфат калия (чайная ложка) на 10 л воды. Поливать нужно под корень. Или использовать монофосфат калия по инструкции. Кроме того, можно применить и народное средство: зола (стакан на ведро воды, настоять сутки). Это хороший источник калия.

3. Проветривайте и регулируйте температуру

В теплице не должно быть слишком жарко. При температуре выше +30 °C пыльца становится стерильной. Держите форточки открытыми даже ночью. На улице мульчируйте почву для защиты корней от перегрева.

4. Помогите с опылением

Если цветков много, а завязей мало, возможно, пчёлы не летают (жара или дождь).