Как спасти вишнёвые деревья от атаки голодных дроздов — делимся самыми рабочими способами

Каждый садовод знает: момент, когда вишня наливается цветом, — это сигнал не только к сбору, но и к началу борьбы с дроздами. В июне и июле эти пернатые гурманы способны уничтожить весь урожай, даже если ягоды ещё не достигли полной зрелости. Чтобы ветки не остались пустыми, важно подготовиться к прилёту птиц заранее. Несколькими лайфхаками на такой случай с «Клопс» поделились опытные садоводы.
Сетка
Физический барьер — самый надёжный способ. Натяните над кроной мелкоячеистую сетку 15–20 мм, но не набрасывайте её прямо на ветки, так как птицы будут сидеть на ней и доставать ягоды сквозь ячейки. Лучше натянуть её на каркас из деревянных реек, металлических труб или пластиковых дуг. Нижний край сетки у земли можно просто присыпать землёй или прижать досками.
Шумовые отпугиватели
Резкие звуки пугают дроздов, поэтому к веткам можно привязать колокольчики, кусочки плотного целлофана, самодельные трещотки, например, из пластиковых бутылок с галькой внутри. Кроме того, хорошо работают биоакустические устройства и комбинированные со световыми вспышками и звуками.
Отвлечение внимания
Посадите рядом рябину или черёмуху — птицы чаще клюют их ягоды. Или развесьте кормушки с другой едой, которую любят дрозды, например, переспелые фрукты и ягоды, изюм и сухофрукты, рябина, ирга или боярышник, несолёное сало или сливочное масло.
Репелленты
Можно опрыскивать дерево настоем чеснока, острого перца или специальными средствами с метилантранилатом, но после дождя обработку придётся повторять. Вместо самостоятельной работы имеет смысл купить датчик движения с автоматическим разбрызгивателем.
Советы редакции
Начинайте обработку, когда ягоды только начинают розоветь, а не когда они уже полностью спелые. Если дрозды однажды найдут лёгкую добычу, они запомнят место и будут возвращаться.
Комбинируйте методы — это значительно повышает шансы сохранить урожай.
Уберите источники воды (поилки) и еды (открытые компостные ямы, мусор), иначе птицы будут прилетать снова и снова.
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