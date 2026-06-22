Как спасти вишнёвые деревья от атаки голодных дроздов — делимся самыми рабочими способами

Сетка

Физический барьер — самый надёжный способ. Натяните над кроной мелкоячеистую сетку 15–20 мм, но не набрасывайте её прямо на ветки, так как птицы будут сидеть на ней и доставать ягоды сквозь ячейки. Лучше натянуть её на каркас из деревянных реек, металлических труб или пластиковых дуг. Нижний край сетки у земли можно просто присыпать землёй или прижать досками.

Шумовые отпугиватели

Резкие звуки пугают дроздов, поэтому к веткам можно привязать колокольчики, кусочки плотного целлофана, самодельные трещотки, например, из пластиковых бутылок с галькой внутри. Кроме того, хорошо работают биоакустические устройства и комбинированные со световыми вспышками и звуками.

Отвлечение внимания

Посадите рядом рябину или черёмуху — птицы чаще клюют их ягоды. Или развесьте кормушки с другой едой, которую любят дрозды, например, переспелые фрукты и ягоды, изюм и сухофрукты, рябина, ирга или боярышник, несолёное сало или сливочное масло.

Репелленты

Можно опрыскивать дерево настоем чеснока, острого перца или специальными средствами с метилантранилатом, но после дождя обработку придётся повторять. Вместо самостоятельной работы имеет смысл купить датчик движения с автоматическим разбрызгивателем.

Советы редакции

Начинайте обработку, когда ягоды только начинают розоветь, а не когда они уже полностью спелые. Если дрозды однажды найдут лёгкую добычу, они запомнят место и будут возвращаться.

Комбинируйте методы — это значительно повышает шансы сохранить урожай.

Уберите источники воды (поилки) и еды (открытые компостные ямы, мусор), иначе птицы будут прилетать снова и снова.