Горшки и грунт, полив и удобрения: рассказываем самые главные правила ухода за томатной рассадой в середине июня

Если рассада ещё в горшках

Томатам нужно максимальное количество прямых солнечных лучей. Если они стоят в тени, то начнут вытягиваться и станут хилыми. Идеальная температура — около +20–25 °C днём и +16–18 °C ночью. Почва должна быть умеренно влажной. Главное правило: не переливать (корни сгниют) и не пересушивать (растение завянет). Поливайте под корень, стараясь не попадать на листья. Лучше заранее начать приучать их к улице: выносить на балкон или участок сначала на час, постепенно увеличивая время.

Если вы уже высадили их в грунт или теплицу

Взрослые томаты лучше пролить на глубину 20–30 см один раз в неделю, чем брызгать по чуть-чуть каждый день. В июне важную роль играет мульчирование: укройте землю вокруг кустов соломой, сеном или скошенной травой. Это сохранит влагу, защитит корни от перегрева и спасёт от сорняков. Чтобы томат тратил силы на плоды, а не на «пустые» ветки, удаляйте пасынки. Делать это лучше утром, чтобы ранки быстрее зажили на солнце.

Подкормка

Сейчас растения активно наращивают зелёную массу, но скоро начнут завязывать плоды. В начале сезона хороши азотные удобрения , но как только пошли первые цветы — переходите на калий и фосфор (зола, монофосфат калия или комплексные удобрения). Важно не переборщить с азотом, иначе у куста будут большие листья и маленькие плоды.

Защита

Если томаты в теплице — проветривайте её как можно чаще, так как это растение не любит застой влажного воздуха. Такая атмосфера приведёт к развитию фитофторы. От грибка хорошо помогают препараты на основе сенной палочки.