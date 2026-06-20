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Решаем проблему раскалённого салона — топ-5 лайфхаков, которые защитят чёрный автомобиль от перегревания на солнце

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Решаем проблему раскалённого салона — топ-5 лайфхаков, которые защитят чёрный автомобиль от перегревания на солнце - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Чёрный автомобиль на солнцепёке превращается в раскалённую парилку, поэтому вопрос защиты салона становится особенно актуальным в жаркие дни. Тёмный кузов активно поглощает солнечные лучи, что неизбежно ведёт к перегреву приборной панели, руля и сидений до экстремальных температур. К счастью, существуют проверенные способы, которые помогут значительно охладить салон. Какие именно, узнал «Клопс».

Светоотражающие экраны 

Самый доступный и эффективный способ. Установите фольгированную шторку на лобовое стекло изнутри. Она не только снижает температуру, но и предотвращает выгорание пластиковой панели. 

Солнцезащитные шторки на окна 

Используйте дополнительные сетки или шторки на присосках для боковых стёкол — это создаст дополнительный барьер для прямых солнечных лучей.

Чехол-тент 

Если вы оставляете машину надолго, белый или светоотражающий полноразмерный чехол — лучший вариант. Он создаёт воздушную прослойку и полностью изолирует кузов от нагрева.

Атермальная плёнка  

В отличие от обычной тонировки, атермальная пленка почти прозрачна, но эффективно блокирует до 50–70% тепла от инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. 

Накидки на сиденья 

Если у вас кожаный салон, светлые накидки из дышащих материалов или обычные хлопковые полотенца помогут избежать ожогов и чрезмерного нагрева. 

Ещё одна проблема летней жары — пятна на одежде от дезодорантов и пота. «Клопс» узнал, как вывести их с белой и чёрной ткани.

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Рынок автотранспорта