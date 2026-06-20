Решаем проблему раскалённого салона — топ-5 лайфхаков, которые защитят чёрный автомобиль от перегревания на солнце

Светоотражающие экраны

Самый доступный и эффективный способ. Установите фольгированную шторку на лобовое стекло изнутри. Она не только снижает температуру, но и предотвращает выгорание пластиковой панели.

Солнцезащитные шторки на окна

Используйте дополнительные сетки или шторки на присосках для боковых стёкол — это создаст дополнительный барьер для прямых солнечных лучей.

Чехол-тент

Если вы оставляете машину надолго, белый или светоотражающий полноразмерный чехол — лучший вариант. Он создаёт воздушную прослойку и полностью изолирует кузов от нагрева.

Атермальная плёнка

В отличие от обычной тонировки, атермальная пленка почти прозрачна, но эффективно блокирует до 50–70% тепла от инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.

Накидки на сиденья

Если у вас кожаный салон, светлые накидки из дышащих материалов или обычные хлопковые полотенца помогут избежать ожогов и чрезмерного нагрева.