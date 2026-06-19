Кристальная чистота без нагара: как с помощью копеечных средств отмыть стеклянную форму для выпечки

Стеклянные формы для выпечки со временем покрываются въевшимся нагаром, который портит весь вид посуды. Многие хозяйки годами мучаются, пытаясь оттереть этот тёмный налёт жесткими губками и агрессивной химией, но лишь портят верхний слой покрытия. На самом деле вернуть первозданную чистоту можно гораздо проще, используя дешёвые домашние средства. Какие именно, узнал «Клопс».
При мытье в посудомоечной машине важно выбирать деликатный режим с температурой не более 50 °C, использовать гель или таблетки без отбеливателя и хлора, а также размещать форму на нижнем ярусе под углом, чтобы вода могла стекать.
Если мыть форму руками, можно сделать пасту из пищевой соды, размешав её с водой до консистенции белой кашицы. Её следует нанести на самые проблемные места, оставить на час, тщательно промыть и сполоснуть. По тому же принципу работает смесь кукурузного крахмала с уксусом.
Ещё один способ — посыпать форму содой, добавить несколько капель средства для мытья посуды, залить кипятком и подождать 30 минут. Для более заметного эффекта можно дополнить смесь перекисью водорода.
Если стекло помутнело, надо замочить форму в растворе уксуса с водой в отношении 1:1, подержать 20 минут и тщательно пройтись по нагару губкой.
Перед мытьём нужно дать форме остыть до комнатной температуры, отказаться от использования металлических губок и скребков, так как они оставляют царапины, а также тщательно вытирать стекло сухим полотенцем, чтобы избежать белых разводов.
Помимо стеклянных форм бережного ухода требуют пластиковые контейнеры для хранения продуктов и готовой еды.