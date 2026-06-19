Кристальная чистота без нагара: как с помощью копеечных средств отмыть стеклянную форму для выпечки

При мытье в посудомоечной машине важно выбирать деликатный режим с температурой не более 50 °C, использовать гель или таблетки без отбеливателя и хлора, а также размещать форму на нижнем ярусе под углом, чтобы вода могла стекать.

Если мыть форму руками, можно сделать пасту из пищевой соды, размешав её с водой до консистенции белой кашицы. Её следует нанести на самые проблемные места, оставить на час, тщательно промыть и сполоснуть. По тому же принципу работает смесь кукурузного крахмала с уксусом.

Ещё один способ — посыпать форму содой, добавить несколько капель средства для мытья посуды, залить кипятком и подождать 30 минут. Для более заметного эффекта можно дополнить смесь перекисью водорода.

Если стекло помутнело, надо замочить форму в растворе уксуса с водой в отношении 1:1, подержать 20 минут и тщательно пройтись по нагару губкой.

Перед мытьём нужно дать форме остыть до комнатной температуры, отказаться от использования металлических губок и скребков, так как они оставляют царапины, а также тщательно вытирать стекло сухим полотенцем, чтобы избежать белых разводов.