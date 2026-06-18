Усы можно, но с жёсткими ограничениями: агроном рассказал, как спасти урожай клубники

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В середине лета у клубники начинают бурно расти усы, при этом ягоды и новые побеги ведут «войну за ресурсы». Как садоводам не потерять в ней урожай, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова в четверг, 18 июня.

Усы — это видоизмененные побеги, с помощью которых клубника размножается вегетативно, объяснила эксперт. На них позже образуются розетки (молодые растения), которые укореняются и дают начало новым кустам.

С точки зрения биологии, появление усов — это самый энергозатратный процесс для клубники. Приоритеты для неё распределяются так:

поддержание жизни материнского куста;

формирование и созревание ягод;

рост листьев;

отращивание усов (на это уходит до 30-40% всех питательных веществ).

«Когда куст одновременно цветёт, наливает ягоды и отращивает усы, происходит постоянная война за ресурсы», — говорит Зоя Бахурова.

Результат этих битв садоводам может совсем не понравиться: количество ягод падает на 40, а то и на 60 процентов, при этом они заметно мельче. Вкус тоже страдает: сахаристость снижается, мякоть становится водянистой, возможна и горечь. Срок созревания растягивается, а ремонтантная клубника может вообще не зацвести второй раз. Наконец, зимой ослабленные кусты чаще вымерзают.

Почему так получается

Причина проста: азот, фосфор, калий и сахара, которые вырабатываются в листьях, идут не на ягоды, а в точку роста уса, объяснила агроном. Корневая система перегружена: она должна кормить и материнский куст, и растущие розетки. Наконец, усы создают лишнюю тень, а она ухудшает фотосинтез нижних листьев.

Агрономы советуют лишние усы убирать. «Но тут есть важный нюанс: удаление усов в период активного цветения нежелательно — так можно спровоцировать сброс цветов. Лучше подождать до появления завязей», — объяснила Зоя Бахурова.

Впрочем, часть усов можно не срезать без критической потери урожая — но с жёсткими ограничениями. Эти побеги послужат для размножения сорта.

«Усы первого порядка — самые качественные, можно дать расти одному или двум. Но оставляйте их только на самых сильных, специально выбранных «маточных кустах», — подчеркнула агроном.

И их урожаем вы жертвуете ради рассады».

Ситуации, когда есть смысл оставлять все усы, с точки зрения текущего урожая не бывает вообще никогда. «Чем безжалостнее вы их удаляете в июне, тем слаще и крупнее будет урожай!» — подытожила специалист.