Как вернуть чёрной одежде прежний лоск и цвет — делимся лайфхаками для стирки и советами по хранению вещей

При полоскании добавьте в барабан 1–2 столовые ложки молотого чёрного перца. Считается, что он помогает закрепить цвет и убрать серый налёт. После такой процедуры вещь нужно тщательно промыть водой, чтобы удалить остатки специи.

Чай или кофе подходят для изделий из натуральных тканей (хлопок, лён). Заварите очень крепкий напиток (около 1–2 литров), процедите, чтобы не осталось гущи, и замочите вещь на 30–60 минут. После этого слегка прополощите в прохладной воде с добавлением соли (для фиксации).

Если вещь новая, добавьте немного соли при стирке — это помогает закрепить краситель. После стирки прополощите её в воде с добавлением столовой ложки уксуса: это поможет «пригладить» волокна и сделать оттенок ярче.

Если цвет стал совсем тусклым, можно использовать краситель для ткани, которые продаются в бытовых и художественных магазинах. Результат лучше закрепить с помощью уксуса. Перед использованием любого домашнего средства обязательно протестируйте его на незаметном участке одежды.

Чтобы вещи не теряли ухоженный вид как можно дольше, лучше стирать их наизнанку при температуре не выше 30–40 °C, так как горячая вода — главный враг чёрного пигмента. Кроме того, не стоит сушить вещи на солнце, иначе ультрафиолет начнёт выжигать краску. Деликатный режим стирки и минимальные обороты отжима помогут предотвратить износ одежды.