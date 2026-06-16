Не кефир и не сметана: как вылечить солнечный ожог на коже и что категорически нельзя делать

От солнечного ожога лучше всего помогают мази с пантенолом, который способствует быстрой регенерации тканей, успокаивает и снимает раздражение. Тем же эффектом обладают гели с 100% содержанием алоэ вера. Для надёжности тюбик стоит предварительно положить в холодильник.

Каламиновый лосьон отлично помогает, если кожа сильно зудит или «покалывает». Он обладает лёгким охлаждающим и успокаивающим действием. Кроме того, хорошо работают кремы без отдушек аллантоином, бисабололом или витамином Е.

Что категорически нельзя использовать

Масла (кокосовое, оливковое), вазелин и жирные кремы образуют плёнку, которая блокирует выход тепла, из-за чего кожа перегревается сильнее, а воспаление усиливается. Спиртосодержащие средства вызывают сухость и раздражение.

Не намазывайте на место ожога сметану, кефир, спирт или яичный белок. Они могут спровоцировать развитие инфекции, а молочные белки — вызвать аллергическую реакцию.