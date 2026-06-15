Почему завязей так мало: агроном рассказал, как нельзя поливать клубнику

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Иногда клубника не даёт хорошего урожая, не смотря на все усилия. О 12 ошибках, которые делают садоводы, ухаживая за любимой ягодой, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова в понедельник, 15 июня.

Клубника, как и многие другие культуры, чувствительна даже к незначительным на первый взгляд нюансам выращивания. Повлиять на урожай могут нехватка места, неправильная обрезка и даже способ полива. Чаще всего, по мнению эксперта, встречаются именно такие ошибки.

1. Загущение

Каждому кусту нужно минимум 25-40 см свободного пространства. Если они растут слишком тесно, ягоды мельчают, развиваются болезни, урожай падает в разы.

2. Глубокая или высокая посадка

Верхушечная почка («сердечко») должна быть строго на уровне почвы, подчеркнула Зоя Бахурова. Если заглубить — куст гниёт и не растёт. Если посадить высоко — корни оголяются и сохнут.

3. Посадка в тени

Клубника — культура солнечная. В тени ягоды будут кислые, мелкие, да и созреют позже недели на две. При этом они массово поражаются серой гнилью.

4. Выращивание на одном месте более 3-4 лет

Максимальный урожай кустик даёт на второй и третий год. Дальше ягоды мельчают, накапливаются болезни и вредители. Нужно менять место посадки. Возвращаться на старую грядку можно не раньше чем через три-четыре года.

5. Полив дождеванием

В период цветения такой полив смывает пыльцу — завязей будет мало. Во время плодоношения клубника начинает гнить. Поливать её важно строго под корень или по бороздам, напомнила агроном.

6. Обрезка листьев «под ноль» после плодоношения

Некоторые садоводы после сбора ягод удаляют все листья — и старые, и здоровые. В результате вместо закладки цветочных почек на будущий год куст тратит силы на отращивание новой зелени. Срезать нужно только старые, больные и полегающие листья, оставляя молодые в центре.

7. Внесение свежего навоза

Сжигает корни, вызывает бурный рост листьев в ущерб ягодам, заносит семена сорняков и личинок хруща. Можно использовать только перепревший навоз или перегной.

8. Избыток азота

Особенно он некстати во второй половине лета. Азот задерживает закладку цветочных почек, снижает морозостойкость, а ягоды получаются водянистыми. После июля азот исключить полностью!

9. Игнорирование усов в период плодоношения

Усы крадут до 40% питания у ягод. Если их не удалять, урожай мельчает и теряет сладость.

10. Отсутствие мульчирования

Без мульчи ягода лежат прямо на сырой земле — они гниют, пачкаются, а то и достаются на обед слизням. При этом почва быстро пересыхает, а после полива на ней образуется корка. Лучшая мульча — солома, сосновая подстилка, агроволокно.

11. Позднее укрытие на зиму или его отсутствие

Клубника вымерзает не столько от мороза, сколько от отсутствия снега, что для нашей области вовсе не редкость. Как только установятся стабильные заморозки (-5…-8 градусов), укройте грядки. Но и торопиться с этим нельзя — кусты должны закалиться, предупредила Зоя Бахурова.

12. Снятие зимнего укрытия слишком поздно

Весной под укрытием клубника выпревает, задыхается и поражается грибами. Снять укрытие можно, как только сойдёт снег и установится слабоположительные температуры. Часто это конец марта или начало апреля.