Комары будут облетать вас за километр: чем опрыскивать тело и одежду от назойливых насекомых летом

Ваниль

Комары и особенно мошки не переносят запах натуральной ванили. Чтобы сделать спрей из неё, нужно развести один пакетик порошка (но не сахара, иначе раствор будет липким) в 100 мл тёплой воды. Этого средства хватает примерно на полтора-два часа.

Гвоздика

Пряность также хорошо отпугивает назойливых насекомых. Чтобы на несколько часов оградить себя от них, нужно залить стаканом воды 5–10 веточек и прокипятить 15 минут, пока жидкость не станет коричневого цвета. Запах будет держаться дольше, если добавить в отвар пару капель одеколона или водки.

Эфирные масла

Самые эффективные запахи против комаров — цитронелла, эвкалипт, лаванда, герань, мята и чайное дерево. Поскольку они не растворяются в чистой воде, нужен эмульгатор (спирт). Рецепт репеллента: развести 30 капель масла с 80 мл воды и 20 мл водки. Чтобы усилить эффект, можно смешать несколько ароматов. Действие спрея длится 1–2 часа.

Уксусно-травяной лосьон

Раствор маскирует запах пота, который так манит комаров и мошек. Горсть полыни или мяты заливается стаканом кипятка и настаивается полчаса. Затем жидкость смешивается в яблочным уксусом в пропорции 1:1. Кисловатый запах пропадает через 5 минут, но его действие против насекомых будет активно несколько часов.