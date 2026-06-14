Чем подкормить и обработать кусты чёрной смородины в июне, когда ягоды уже созревают — пошаговая инструкция

В июне чёрная смородина активно формирует завязи, а первые ягоды уже наливаются. На этом этапе категорически запрещено использовать системные инсектициды и фунгициды, так как токсичные вещества могут остаться в плодах. Весь уход за кустами в этот период строится на биопрепаратах, правильном поливе и подкормках, которые сделают смородину больше и слаще. Все тонкости этого процесса «Клопс» рассказали опытные садоводы.
Если вы заметили тлю, паутинного клеща, огнёвку, гусениц или первые признаки мучнистой росы, используйте биологические средства, например, «Фитоверм», «БиоКилл», «Битоксибациллин» или «Лепидоцид», «Фитоспорин-М», «Алирин-Б», «Гамаир» или препараты на основе серебра и меди. Если вредителей мало, можно обойтись настоем чеснока (200 г измельченных зубчиков на 10 л воды) или мыльно-зольным раствором.
Опрыскивайте кусты в сухую безветренную погоду, при этом обязательно вечером, так как на солнце биопрепараты быстро разлагаются. Тщательно обрабатывайте нижнюю сторону листьев — именно там прячется тля.
В июне азот (мочевина, селитра) смородине уже не нужен, иначе куст уйдёт в ботву, а ягоды останутся мелкими. В приоритете остаются калий и фосфор, а также гуматы. Настой сорной травы или коровяка нужно развести с водой в пропорции 1:10 и добавить стакан просеянной древесной золы. Калий и кальций помогут ягодам стать больше и слаще.
По тому же принципу работает минеральный комплекс из столовой ложки суперфосфата и такого же количества сульфата калия на 10 л воды. Гумат калия отлично стимулирует налив ягод, его применяют строго по инструкции на упаковке.
У чёрной смородины поверхностная корневая система, поэтому пересыхание грунта в июне приведёт к осыпанию завязей. В засушливый период необходимо поливать смородину раз в неделю 2–3 вёдрами воды. После этого лучше всего закрыть приствольный круг скошенной травой, компостом или перегноем. Мульча сохранит влагу, защитит корни от перегрева и затормозит рост сорняков.
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