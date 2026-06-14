Чем подкормить и обработать кусты чёрной смородины в июне, когда ягоды уже созревают — пошаговая инструкция

Если вы заметили тлю, паутинного клеща, огнёвку, гусениц или первые признаки мучнистой росы, используйте биологические средства, например, «Фитоверм», «БиоКилл», «Битоксибациллин» или «Лепидоцид», «Фитоспорин-М», «Алирин-Б», «Гамаир» или препараты на основе серебра и меди. Если вредителей мало, можно обойтись настоем чеснока (200 г измельченных зубчиков на 10 л воды) или мыльно-зольным раствором.

Опрыскивайте кусты в сухую безветренную погоду, при этом обязательно вечером, так как на солнце биопрепараты быстро разлагаются. Тщательно обрабатывайте нижнюю сторону листьев — именно там прячется тля.

В июне азот (мочевина, селитра) смородине уже не нужен, иначе куст уйдёт в ботву, а ягоды останутся мелкими. В приоритете остаются калий и фосфор, а также гуматы. Настой сорной травы или коровяка нужно развести с водой в пропорции 1:10 и добавить стакан просеянной древесной золы. Калий и кальций помогут ягодам стать больше и слаще.

По тому же принципу работает минеральный комплекс из столовой ложки суперфосфата и такого же количества сульфата калия на 10 л воды. Гумат калия отлично стимулирует налив ягод, его применяют строго по инструкции на упаковке.

У чёрной смородины поверхностная корневая система, поэтому пересыхание грунта в июне приведёт к осыпанию завязей. В засушливый период необходимо поливать смородину раз в неделю 2–3 вёдрами воды. После этого лучше всего закрыть приствольный круг скошенной травой, компостом или перегноем. Мульча сохранит влагу, защитит корни от перегрева и затормозит рост сорняков.