Как помыть контейнеры для еды, чтобы они скрипели от чистоты — топ-6 самых эффективных способов

Каждый, кто берёт с собой домашние обеды на работу или в зал, знаком с этой проблемой: со временем любимые пластиковые контейнеры мутнеют, покрываются жирным налётом и пропитываются затхлым запахом. Из-за этого многие просто выкидывают посуду, которая при должном уходе могла бы прослужить ещё много лет. Как отмыть контейнеры, чтобы они заскрипели от чистоты, узнал «Клопс».
Если обычное средство для посуды уже не справляется, можно попробовать пищевую соду. Для этого нужно развести порошок с водой в отношении 3:1 до консистенции густой пасты, нанеси её на внутренние стенки ёмкости и оставить на 15–20 минут. Лёгкий абразив расщепит жир и вернёт пластику аккуратный вид.
Тем же эффектом обладает уксус, который разводят с кипятком в равных пропорциях и настаивают в контейнере полчаса. После этого тару нужно тщательно помыть с мылом.
Из-за пористой структуры пластика в него въедаются сильные запахи, например, от рыбы и мяса. С этой проблемой справляются простая чёрно-белая газета, скомканная в шарик, долька лимона, которой протирают поверхность, и активированный уголь (положить внутрь пару таблеток, закрыть крышкой и подождать сутки).
Если пластик сменил цвет из-за борща, куркумы или других красящих продуктов, лучше всего будет протереть проблемные места медицинским или изопропиловым спиртом, а затем сразу же промыть его водой с мылом.
От неприятного запаха и жирной плёнки можно очистить не только контейнеры для еды, но и микроволновую печь.