Как помыть контейнеры для еды, чтобы они скрипели от чистоты — топ-6 самых эффективных способов

Если обычное средство для посуды уже не справляется, можно попробовать пищевую соду. Для этого нужно развести порошок с водой в отношении 3:1 до консистенции густой пасты, нанеси её на внутренние стенки ёмкости и оставить на 15–20 минут. Лёгкий абразив расщепит жир и вернёт пластику аккуратный вид.

Тем же эффектом обладает уксус, который разводят с кипятком в равных пропорциях и настаивают в контейнере полчаса. После этого тару нужно тщательно помыть с мылом.

Из-за пористой структуры пластика в него въедаются сильные запахи, например, от рыбы и мяса. С этой проблемой справляются простая чёрно-белая газета, скомканная в шарик, долька лимона, которой протирают поверхность, и активированный уголь (положить внутрь пару таблеток, закрыть крышкой и подождать сутки).

Если пластик сменил цвет из-за борща, куркумы или других красящих продуктов, лучше всего будет протереть проблемные места медицинским или изопропиловым спиртом, а затем сразу же промыть его водой с мылом.