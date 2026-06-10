Клубника может выделять токсины: агроном рассказал, почему ягоды горчат (фото)

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Первая клубника поспевает на грядках калининградцев, радуя глаз. Как сделать так, чтоб ягоды не разочаровали и на вкус, рассказала агроном Зоя Бахурова в среду, 10 июня.

Клубника становится горькой по нескольким причинам, объяснила эксперт. Большая часть из них связана с условиями выращивания или внешними факторами: это и погода, и вредители, и даже состав почвы.

Погода и полив

Если во время плодоношения идут обильные дожди, вода заполняет поры почвы и корни не получают кислород.

«Начинается анаэробный процесс — растение выделяет токсические вещества, которые портят вкус ягод и дают горечь, — говорит Зоя Бахурова. — То же самое касается и перелива почвы».

Как избежать: если зарядили затяжные дожди, накрывайте грядки дугами с пленкой, оставляя вентиляцию по бокам. Если переборщили с влажностью, дайте земле просохнуть. Между поливами верхний слой почвы должен просыхать на два-три сантиметра.

После сильных дождей или перелива аккуратно прорыхлите междурядья, чтобы восстановить доступ воздуха к корням. Идеальный баланс — держать почву умеренно влажной, но не мокрой.

Болезни и вредители

Серая гниль, фитофтороз или поражение трипсом могут менять химический состав ягод, от этого портится и вкус.

Как избежать: проводить профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами до цветения, затем применять регулярные опрыскивая клубники биопрепаратами.

«Удаляйте больные ягоды, проветривайте грядки, — советует Зоя Бахурова, — и не загущайте посадки!»

Почва

Клубника предпочитает нейтральный или слабокислый грунт. Если земля слишком кислая или, наоборот, щелочная, клубнике будет некомфортно. Это скажется и на качестве, и на вкусе плодов.

Как избежать: в кислую почву за сезон до посадки нужно внести доломитовую муку или мел, или золу. В бедную гумусом почву — перегной или компост. А вот глинистую лучше разбавить песком.