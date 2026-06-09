Неожиданное применение корицы в огороде: как щепоткой приправы защитить рассаду от плесени, грибка, мошек и муравьёв

Самая частая проблема молодой рассады — загнивание стебелька (чёрная ножка) и белый налёт на грунте из-за переувлажнения. Для её решения нужно слегка припудрить почву вокруг растения корицей — она отлично уничтожает грибковые споры, не повреждая корни. По такому же принципу обрабатываются сеянцы при фасовке в стаканчики.

Помимо этого, сильный запах корицы дезориентирует мошек и муравьёв, отпугивая их от молодых побегов на подоконнике или в теплице. Приправа также стимулирует рост корневой системы и защищает срезы от инфекций, работая не хуже покупного «Корневина». Если вы черенкуете растения или случайно повредили стебель при пересадке, обмакните влажный срез прямо в порошок корицы, а затем высадите в грунт.

Если на листьях появились грибковые пятнышки, можно приготовить ароматный фунгицидный спрей. Для этого нужно развести 1–2 столовые ложки специи в литре воды, дать раствору настояться в течение суток, процедить через мелкое сито или марлю, а затем с помощью пульверизатора опрыскивать им растения раз в неделю.