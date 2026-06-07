Для салатов, макарон и десертов: три оригинальных способа использования формочек для льда

Шоколадные конфеты

Растопить в сотейнике 150 гр сахара с 50 мл воды и 80 г сливочного масла. Когда масса закипит, убавить огонь до минимума и варить ещё три минуты, чтобы испарилась лишняя влага, и убрать с плиты.

В отдельной миске смешать 200 г сухого молока с 100 гр какао-порошка. Тонкой струйкой влить горячий сироп и замесить пластичную шоколадную массу. Пока она тёплая, плотно утрамбовать ей формочки и убрать в холодильник на 30 минут. Готовые конфеты хранятся в морозилке от 6 до 12 месяцев.

Салатная заправка

Перебрать свежую петрушку, укроп и кинзу, тщательно промыть и снять все листики. Затем обсушить их бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Измельчить зелень ножом или блендером. Плотно заполнить формочки на 2/3 объёма. Пустое пространство залить любым растительным маслом. Готовые кубики хранятся в морозилке 3–4 месяца.

Соус песто

Измельчить в блендере 100 г свежего базилика, 40 г кедровых орехов, 2 зубчика чеснока, 60 г тёртого пармезана, 100 мл оливкового масла и половину чайной ложки соли. Когда масса станет однородной, разлить её по формочкам, чтобы в будущем просто и быстро воспользоваться ей при приготовлении пасты. Максимальный срок хранения кубиков соуса песто в морозилке — 6 месяцев.