Жёлтый всадник садового апокалипсиса: как точечно избавиться от одуванчиков, не задев культурные растения

Точечная химия

Лучший вариант для густозасаженной грядки, например, с клубникой, цветов и кустарников, — это гербициды. Вместо широкого опрыскивания лучше взять кисточку или шприц. С их помощью нужно смазать раствором листья одуванчика или капнуть его прямо в центр розетки. За 10–14 дней препарат полностью выжжет корень изнутри. Соседние культурные растения при этом вообще не пострадают.

Прополка

Срезать одуванчики тяпкой бесполезно — они тут же выпустят новые листья. Лопата тоже не подойдёт, так как она повредит корни соседей. Лучше всего использовать узкий корнеудалитель (длинную вилку с двумя зубцами) или длинный прочный нож.

После дождя или обильного полива, когда почва максимально мягкая, надо воткнуть инструмент вертикально в землю вплотную к корню, слегка провернуть, поддеть и аккуратно вытянуть одуванчик за основание розетки.

Кипяток

Если одуванчик вырос в труднодоступном месте, например, на садовой дорожке или в стыках плитки, можно попробовать выжечь его горячей водой. Для этого достаточно влить крутой кипяток прямо в центр розетки 2–3 раза подряд. В конце концов корень просто сварится в земле и сорняк погибнет.

Соляной укол

Ещё один жесткий, но действенный способ разрушить корень без использования химии. Нужно срезать ножом верхнюю часть розетки и насыпать на мякоть корня чайную ложку обычной поваренной соли. Она быстро вытянет всю влагу и сожжёт растение.

Полная темнота

Если одуванчиков на участке слишком много, а грядка ещё только готовится к посадкам, нужно закрыть землю чёрной плотной пленкой, куском старого линолеума или картоном в три слоя. Без солнечного света одуванчик не сможет запустить фотосинтез и погибнет вместе с корнем в течение нескольких недель.