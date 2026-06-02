Как очистить белые кроссовки от чёрных полос на подошве и въевшихся пятен на ткани — 5 проверенных способов

От пыли и серости спасут тёплая вода и мыльный раствор. Достаточно просто развести немного жидкого или хозяйственного мыла, взбить пену и с помощью старой зубной щётки аккуратно пройтись по всем элементам обуви. Исключение — шнурки, которые лучше отправить в стиральную машинку.

Въевшуюся грязь в рельефе уберут сода, зубная паста или мягкий стиральный порошок. Один из ингредиентов разводят в воде до консистенции густой сметаны, распределяют на проблемные места ровным слоем и оставляют до высыхания. Остатки средства можно убрать щёткой и влажной губкой.

Лимонная кислота отлично справляется с жёлтыми пятнами и старым налётом. Для этого нужно растворить чайную ложку порошка и небольшом количестве воды, нанести на проблемные участки, подождать 15 минут и смыть тёплой водой. Тем же эффектом обладает перекись водорода, однако её не нужно разбавлять, а время ожидания увеличивается вдвое. Важно: после использования кислот нельзя сушить обувь под прямыми солнечными лучами.

Ластик быстро справится с чёрными полосами на подошве, которые остаются от трения. Если текстура поверхности ребристая, выручит меламиновая губка: отрежьте небольшой кусочек, слегка смочите его водой и аккуратно сотрите след.