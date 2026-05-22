Как резать репчатый лук и не плакать: простая инструкция от профессиональных поваров

Перед нарезкой можно положить луковицу в холодильник или морозилку на 10–15 минут. Холод замедляет химические реакции, включая активность ферментов, которые выделяют раздражающий газ.

Чем острее лезвие, тем меньше клеток лука разрушается при нарезке. Кроме того, можно после каждого разреза ставить луковицу под струю холодной воды, которая смоет сок, содержащий слезоточивый газ.

Вытяжка или открытое окно, специальные очки и маски тоже существенно облегчают процесс. Помимо этого, стоит использовать правильную технику нарезки: сначала очистить луковицу, срезать верхушку, а затем резать её вдоль, продвигаясь к корню. При такой последовательности выделяется меньше едких веществ.