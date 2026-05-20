Никаких волос, грязи и въевшихся пятен: 10 советов по домашней очистке ковра с длинным ворсом

Многие стелят дома большие уютные ковры, но уход за ними — а ещё морока. Особенно, если ворс длинный, ведь в нём путаются волосы и шерсть, а пролитая жидкость впитывается до самого основания. Химчистка большой площади обходится в копеечку, поэтому гораздо проще и дешевле чистить ковёр дома народными средствами. Как это сделать, «Клопс» рассказали опытные домохозяйки.
Используйте мощный пылесос (от 400 Вт), но без жёстких насадок, чтобы не повредить ворс. Проводите им медленно, в разных направлениях, собирая весь мусор, застрявший в глубине.
Шерсть животных, волосы, нитки и прочее лучше убирать мягкой щёткой, так как она не выдирает ворс и собирает даже самые мелкие частицы.
От пятен лучше всего спасают
- сода — посыпьте поверхность, оставьте на 30–40 минут, затем тщательно пропылесосьте (этот способ подходит только для светлых ковров, так как на тёмных могут остаться разводы);
- мелкая поваренная соль — слегка увлажните ворс, присыпьте солью, подождите пару часов, затем пропылесосьте;
- хозяйственное мыло — разведите столовую ложку стружки в литре воды, нанесите раствор на пятно влажной тканью, затем промокните сухой тряпкой, чтобы убрать остатки;
- уксус — разведите две столовые ложки 9% уксуса в литре воды и протрите место загрязнения;
- нашатырный спирт — смешайте две чайные ложки нашатырного спирта в литре холодной воды и протрите грязное место.
Важно: ковры из натуральных волокон (шерсть, шёлк) нельзя сильно мочить — для них подходят щадящие методы очистки. Не используйте жёсткие щётки и абразивные материалы, так как они сильно повреждают ворс.
Чтобы высушить помытый ковёр, нужно организовать хорошую вентиляцию в помещении, например, приподнять полотно, включить вентилятор и открыть окно нараспашку. Обогреватель не подойдёт — горячий воздух пересушивает волокна, делая длинный ворс ломким.
Кроме спальни и гостиной, где обычно лежат ковры, порядок должен быть и на кухне. Тот же холодильник надо держать в порядке, расставляя продукты по правильным полкам.