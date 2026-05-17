Не маркетинг, а реальная польза: эксперты составили рейтинг из 12 самых популярных в России суперфудов

Большинство россиян знают, что такое суперфуды, но всерьёз верит в их пользу лишь треть. Остальные называют это слово маркетинговой уловкой. Об этом сообщает Роскачество, ссылаясь на результаты опроса «Анкетолог».

По мнению россиян, суперфудом считается тот продукт, где есть много витаминов (64%) и белка (38%). Кроме того, он должен иметь натуральное происхождение (37%).

К такой еде респонденты в первую очередь относят авокадо, за который проголосовало 53% человек. Второе место с 48% досталось квашеной капусте, а третье — клюкве (45%). Остальные строчки рейтинга разделили кедровые орехи (45%), мёд (44%), имбирь (43%), морская капуста (43%), голубика (41%), брокколи (41%), семена льна (33%), костный бульон (30%) и куркума (30%).

«Хотя в рейтинге есть экзотические продукты, они — не обязательный компонент суперфудов: россияне видят пользу в привычных продуктах, если те действительно богаты нутриентами. <...> Чаще всего суперфуды едят с целью укрепить иммунитет (51%), стать энергичнее (36%) и улучшить состояние кожи, волос и ногтей (35%). Однако 70% опрошенных не отмечают изменений в самочувствии на фоне регулярного употребления таких продуктов», — отметили в Роскачестве.