Диагноз по листу: как просто и быстро избавиться от пятен, монилиоза и курчавости на яблонях

Свежая листва на плодовых деревьях иногда начинает выглядеть странно. Листья покрываются пятнами, скручиваются, меняют цвет. Всё это — сигнал неприятностей. Как распознать беду и оказать яблоне скорую помощь, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова.

Самый надёжный способ определить болезнь — посмотреть на характер пятен и состояние листа, говорит специалист. От этого зависит способ борьбы с проблемой.

Парша

Например, если вы видите бархатистые пятна оливкового цвета, которые потом чернеют, но сама листовая пластина при этом остается ровной, это парша. При этом грибковом заболевании пятна переходят на молодые побеги, а потом и на плоды. Из-за этого яблоки становятся корявыми и твёрдыми.

Что делать: в фазе «зелёного конуса» нужно обработать дерево препаратами, содержащими медь. Затем нужно применить фунгицид на основе дифеноконазола или другие препараты. Важно соблюдать государственный регламент применения пестицидов.

Монилиоз

Иногда листья теряют тургор, становятся бурыми, будто ошпаренными кипятком или обожжёнными огнём, но не скручиваются. При этом листва засыхает вместе с цветками и молодыми ветками. Это тоже грибковое заболевание, монилиальный ожог. Позже на плодах из-за него появятся круги гнили.

Что делать: срочно срезать поражённые ветки с захватом 10 см здоровой древесины. Обработать медьсодержащими препаратами, затем — фунгицид на основе ципродинила. Обработки проводить согласно регламенту применения пестицидов.

Курчавость

Курчавость листвы вызывает грибок Taphrina deformans. Его можно опознать по пузыревидным вздутиям красного цвета. Лист становится толстым, гофрированным, будто его скомкали. Чаще болеют косточковые (персики, нектарины).

Что делать: обрезать больные побеги и обработать препаратами с содержанием меди.

Агроном особо подчеркнула, что эффективность обработки намного выше, если проводить её до распускания почек. Если листья уже распустились и заболели, опрыскивание может и не спасти. Но так или иначе лечение медью сдержит распространение инфекции.

Всю обработку надо проводить строго по инструкции и согласно регламенту применения пестицидов!