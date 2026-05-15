Любителям букетов объяснили, как не погубить сирень во время цветения

Сирень для букета нельзя обламывать руками: из-за этого страдает кора и повреждаются почки, которые должны дать новые побеги. Об этом рассказала замдиректора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова, её слова РИА Новости приводит в пятницу, 15 мая.

«Обламывать ветки сирени нельзя, потому что возникают задиры (повреждение коры на живом дереве — ред.), остаются большие пеньки, повреждаются почки, и сирень это очень сильно угнетает. [Это действие сильно] вредит растению», — отметила специалист.

Хрынова советует срезать сирень острым ножом или садовым секатором. Инструмент не должен быть ржавым, тупым или зазубренным: ровный край быстрее подсыхает и меньше травмирует растение.

Для букета не стоит брать слишком длинные побеги. Отделять ветку лучше дальше от ствола, над почками, отступив примерно 1 мм: большой пенёк может подсохнуть и начать гнить, а если резать слишком близко, можно повредить будущий прирост. Аккуратные действия помогут сирени стать гуще и лучше цвести, заключает эксперт.